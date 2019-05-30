«Реал» сегодня сделает окончательное предложение по Азару

Испанский клуб «Реал» (Мадрид) готовится сегодня, 30 мая, сделать финальное предложение британскому «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара. Об этом информирует AS.
Сообщается, что бельгиец желает перебраться в столицу Испании как можно скорее, дабы уйти в отпуск уже футболистом «сливочных». Напомним, вчера Эден оформил дубль в ворота «Арсенала» в финале Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что официальное представление Азара в качестве игрока «Реала» состоится 3 июня на стадионе «Сантьягу Бернабеу».
Контракт Эдена Азара с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.
Лидеры «Челси» уже прокомментировали возможный уход своего лучшего бомбардира как свершившийся факт.
- 30 мая 2019
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