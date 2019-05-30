Вратарь женской сборной России вызвала Дзюбу на дуэль

Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа предложила форварду «Зенита» Артёму Дзюбе посоревноваться в пробитии и отражении одиннадцатиметровых ударов.



«Артём, привет. Я вызываю тебя на дуэль – давай определим, кто из нас лучше бьёт и отражает пенальти», – заявила Тодуа в видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» сборной России.

Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти, победит тот, кто забьёт больше голов.



Ранее стало известно, что Дзюба начал сотрудничество с одним из лучших футбольных агентов мира Жорже Мендешом, который работает с такими футболистами, как Криштиану Роналду, Эдерсон и Хамес Родригес. Мендеш подыскивает для нападающего варианты с продолжением карьеры в АПЛ.