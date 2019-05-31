«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки

«Ривер Плейт» стал обладателем Суперкубка Южной Америки. В ответном матче аргентинская команда дома разгромила бразильский «Атлетико Паранаэнсе» со счётом 3:0.
Все голы были забиты во втором тайме. На 65-й минуте Игнасио Фернандес не реализовал пенальти, но добил мяч в сетку. Ещё два гола были забиты в компенсированное время — отличились Лукас Пратто и Матиас Суарес.
В минувшем сезоне бразильский «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок, победив в серии пенальти аргентинский «Хуниор». «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес, взяв верх над принципиальными соперниками из «Боки Хуниорс». Это был первый аргентинский финал в истории турнира.
Суперкубок Южной Америки. Второй матч.
«Ривер Плейт» — «Атлетико Паранаэнсе» — 3:0 (0:0)
Голы: И. Фернандес, 65; Пратто, 90+1; М. Суарес, 90+5.
Первый матч: 0:1.
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