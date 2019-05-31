Спортдиректор «Ротора» после игры с «Чертаново» обещал «найти и закопать» судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении спортивного директора «Ротора» Эдуарда Панасюка в связи с его поведением после окончания матча 38-го тура ФНЛ с «Чертаново» (1:2).



«Была сделана запись про Панасюка в протоколе матча, также свои доказательства представили и судьи, плюс сам Панасюк присутствовал на заседании. Произошло следующее: после окончания матча в судейскую комнату без разрешения ворвался Панасюк и начал оскорблять судей, он нецензурно выражался и угрожал судьям физической расправой. Он говорил: «Я вас где угодно найду и закопаю». Также Панасюк ударил ногой по столу и сломал его, а всё, что было на столе, упало. Также он бросил в сторону судей радиоприёмник. На заседании он говорил, что не знает, что с ним произошло. Он очень извинялся, говорил, что то, что он совершил, — это позор.



Панасюк по документам не включён в заявочный лист, он не включён в лист для участия в соревнованиях, поэтому этот вопрос не входит в юрисдикцию КДК. Мы вынесли наказание «Ротору» – за необеспечение безопасности на стадионе наложили на клуб штраф в размере 50 тысяч рублей и проведение матча на нейтральном поле условно. Испытательный срок – до 31 декабря 2019 года. По предварительным данным, в ФНЛ будет 25 туров, так что если будет что-то подобное, то наказание из условного превратится в реальное. Также «Ротор» оштрафован на 10 тысяч за скандирования и за бросание предметов на поле. Все документы и материалы дела по Панасюку мы отправили президенту РФС Дюкову, чтобы он поручил комитету по этике рассмотреть его нарушения», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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