Экс-тренер юношеской сборной России Бушуев возглавит «Торпедо»
Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову, главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов не будет продолжать работу с командой. Новым наставником с большой долей вероятности станет Денис Бушуев.
Напомним, что «Торпедо» под руководством Колыванова гарантировало себе первое место во втором дивизионе в зоне «Центр» и завоевало путёвку в Футбольную национальную лигу. «Торпедо» в 2015 году вылетело из Российской Премьер-Лиги и, миновав ФНЛ, отправилось в ПФЛ, где выступало на протяжении четырёх сезонов.
37-летний Бушуев в бытность футболистом выступал за «Герту», «Рот Вайсс», «1860 Мюнхен» и «Хильгертсхаузен». В 2018 году Бушуев работал ассистентом главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова.
«Торпедо» представило концепцию нового стадиона
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