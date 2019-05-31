С. Шиманьский: уверен, продолжу прогрессировать в «Динамо»
Польский полузащитник Себастьян Шиманьский прокомментировал свой переход в «Динамо» Москва.
«Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.
Надеюсь принести максимум пользы «Динамо» и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать своё мастерство», — цитирует Шиманьского официальный сайт «Динамо».
Ранее стала известна сумма, которую получит «Легия» за 20-летнего футболиста. Трансфер стал рекордным в истории польского клуба.
Ранее подписание контракта с Шиманьским прокомментировал главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.
«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского
Новичок «Динамо» С. Шиманьский: «Легия» навсегда останется в моём сердце
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