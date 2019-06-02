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Экс-игрок «Тоттенхэма»: если давать такие пенальти, их будет по 100 штук за игру

Экс-игрок «Тоттенхэма»: если давать такие пенальти, их будет по 100 штук за игру
Футбол / Лига чемпионов 0

Экс футболист лондонского «Тоттенхэма» Гленн Ходдл раскритиковал решение словенского арбитра Дамира Скомины, назначившего одиннадцатиметровый удар на первой минуте финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем.

«Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти. когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнёру рукой на игрока соперников, как бы говоря: «Опекай его».

Если бы он пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по 100 штук за игру», — приводит слова Ходдла BBC.

«Ливерпуль» стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов. Голами в финальном матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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