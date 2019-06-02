Экс-игрок «Тоттенхэма»: если давать такие пенальти, их будет по 100 штук за игру

Экс футболист лондонского «Тоттенхэма» Гленн Ходдл раскритиковал решение словенского арбитра Дамира Скомины, назначившего одиннадцатиметровый удар на первой минуте финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем.



«Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти. когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнёру рукой на игрока соперников, как бы говоря: «Опекай его».



Если бы он пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по 100 штук за игру», — приводит слова Ходдла BBC.



«Ливерпуль» стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов. Голами в финальном матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.