Ван Гал: де Йонг мог выбрать вариант лучше, чем «Барселона»

Бывший главный тренер «Аякса» Луи ван Гал отметил, что полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг, который в июле станет игроком «Барселоны», мог бы найти вариант лучше, чем переход в каталонский клуб.
«Думаю, де Йонг мог выбрать вариант получше. Мне кажется, ему будет тяжело в „Барселоне“. Не только потому, что он может не подойти команде, но и потому, что ему придётся бороться с другими игроками, выступающими в стартовом составе. Ему повезло, что „Барселона“ вылетела из Лиги чемпионов в полуфинале, потому что статус клуба сейчас немного другой и будут другие футболисты», — приводит слова ван Гала FOX Sports.
Де Йонг выступает за «Аякс» с 2015 года. В минувшем сезоне 22-летний голландский игрок принял участие в 31 матче чемпионата Нидерландов, забил три гола и отдал 6 результативных передач.
- 2 июня 2019
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