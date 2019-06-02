Две карточки Беленова за минуту и сейв Кротова — в обзоре матча «Томь» — «Уфа»

Сегодня, 2 июня, состоялся ответный переходной матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Томью» и «Уфой». Встреча проходила на стадионе «Труд» в Томске. Победу в игре со счётом 1:0 одержали хозяева. Тем не менее место в высшем дивизионе сохранила «Уфа», выигравшая первый матч с результатом 2:0.

«Томи» удалось забить уже на 11-й минуте. После навеса со стандартного положения Исламнур Абдулавов скинул мяч во вратарскую, откуда Алексей Гасилин ударом в касание переправил мяч в ворота. Забить ещё один в оставшееся время хозяева так и не смогли. Гости же доигрывали встречу в меньшинстве. В течение одной минуты уже в самом конце матча два предупреждения получил голкипер «Уфы» Александр Беленов.