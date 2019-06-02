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У «мерседеса» Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

У «мерседеса» Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч
Футбол / Испания 0

Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, Mercedes Brabus S550, которым управлял футболист, двигался со скоростью 237 км/ч. Об этом свидетельствует предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии. Причиной же гибели Рейеса и его 23-летнего кузена могла стать лопнувшая шина. В результате водитель не смог справиться с управлением, автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Сообщается, что Рейес не использовал Mercedes Brabus S550 в течение нескольких месяцев — он пользовался другим своим автомобилем марки Ferrari. Эксперты предполагают, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления в ней.

Сын Рейеса написал сообщение погибшему отцу
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