В Румынии футболиста, тянувшего время при замене, соперник силой вытянул с поля

Забавный эпизод случился в матче 14-го тура чемпионата Румынии между командами «Херманнштадт» и «Кэлэраши», которые ведут очную борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.

На 90-й минуте игры при счёте 1:1 тренер гостей решил произвести замену. Вместо Даниэля Бензара на поле должен был выйти Хамиду Кейта. Форвард «Кэлэраши» не спешил уходить с поля, явно показывая, что текущий результат полностью устраивает его команду. Такое поведение соперника не пришлось по душе хозяевам. Один из игроков «Херманнштадта» предъявил претензии Бензаре и толкнул его, в результате чего тот упал. Тут же к нападающему гостей подбежал игрок хозяев Стефан Бланару, который покинул поле на 75-й минуте и находился на скамейке запасных, и вытянул силой игрока соперников за пределы поля.

Видео доступно в "твиттере" румынского журналиста Эмануэла Росу.

В итоге Бланару был удалён, замена таки состоялась, а «Херманнштадту» удалось забить гол на 90+7-й минуте и выиграть встречу.