Жена Новосельцева: муж болел против сборной России на чемпионате мира-2018

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала, что её муж болел против сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Супруг смотрел чемпионат мира-2018 и болел против сборной. Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод.
Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнёров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек», — цитирует Кейру «Советский спорт».
- 3 июня 2019
-
09:09
- 1 июня 2019
-
09:56
- 31 мая 2019
-
14:04
- 28 мая 2019
-
10:28
- 24 мая 2019
-
17:39
- 23 мая 2019
-
18:13
- 22 мая 2019
-
22:50
- 17 мая 2019
-
02:45
- 14 мая 2019
-
18:24
-
17:10
- 8 мая 2019
-
15:36
- 24 апреля 2019
-
11:34
- 18 апреля 2019
-
20:30
- 7 апреля 2019
-
08:56
- 6 апреля 2019
-
09:27
- 5 апреля 2019
-
20:55
-
19:08
- 4 апреля 2019
-
12:00
- 2 апреля 2019
-
13:02
- 1 апреля 2019
-
11:58
- 29 марта 2019
-
18:41
- 25 марта 2019
-
21:15
-
19:57
- 18 марта 2019
-
22:57
- 16 марта 2019
-
00:18
- 8 марта 2019
-
10:42
- 5 марта 2019
-
11:09
- 2 марта 2019
-
00:54
- 27 февраля 2019
-
09:35
-
08:38
- 26 февраля 2019
-
09:41
- 21 февраля 2019
-
10:10
-
09:50
- 20 февраля 2019
-
17:26
-
16:25