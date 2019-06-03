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Жена Новосельцева: муж болел против сборной России на чемпионате мира-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Жена Новосельцева: муж болел против сборной России на чемпионате мира-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала, что её муж болел против сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Супруг смотрел чемпионат мира-2018 и болел против сборной. Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод.

Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнёров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек», — цитирует Кейру «Советский спорт».

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