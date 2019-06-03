Ван Дейк признан игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. Голландский футболист принял участие в финале еврокубка и помог своей команде одержать победу над «Тоттенхэм Хотспур».

В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Ранее английская Премьер-лига объявила ван Дейка лучшим футболистом по итогам минувшего сезона.