Киевское «Динамо» подписало контракт с лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-18/19
Киевское «Динамо» достигло соглашения с венской «Аустрией» о трансфере 23-летнего опорного полузащитника Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал контракт по схеме 4+1.
В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре жёлтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2018/19.
«Динамо» заняло второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 72 очка. В следующем сезоне киевский клуб выступит в Лиге чемпионов, начав путь в турнире с квалификационного раунда.
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