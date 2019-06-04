Киевское «Динамо» подписало контракт с лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-18/19

Киевское «Динамо» достигло соглашения с венской «Аустрией» о трансфере 23-летнего опорного полузащитника Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал контракт по схеме 4+1.



В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре жёлтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2018/19.

«Динамо» заняло второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 72 очка. В следующем сезоне киевский клуб выступит в Лиге чемпионов, начав путь в турнире с квалификационного раунда.