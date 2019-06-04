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«Атлетико» хочет купить защитника «Барселоны» Семеду

«Атлетико» хочет купить защитника «Барселоны» Семеду
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении правого защитника «Барселоны» Нелсона Семеду. Каталонцы, впрочем, не планируют расставаться с ним нынешним летом. Об этом сообщает Goal.com.

Предполагается, что минимальная цена, по которой Семеду может быть продан — 30 миллионов евро. При этом по контракту, действующему до конца сезона 2021/22, отступные за Нелсона составляют 100 миллионов евро.

Семеду может быть включён в сделку по переходу в «Барселону» нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы купить его за € 120 миллионов отступных и платить ему € 17 млн в год. Впрочем, с переходом Гризманна в стан чемпионов Испании ясности в данный момент также нет.

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