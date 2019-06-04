Видеообзор разгромной победы сборной России над «Чертаново»

Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты контрольного матча между сборной России и «Чертаново». Встреча, которая состоялась в Новогорске, завершилась победой национальной команды со счётом 6:0.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в «твиттере» сборной России.



Счёт в начале матча открыл форвард «Зенита» Артём Дзюба. В середине первого тайма преимущество российской национальной команды увеличил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 42-й минуте счёт до крупного довёл хавбек «Монако» Александр Головин. В начале второго тайма четвёртый гол забил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Вскоре пятый гол в ворота чертановцев провёл форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.