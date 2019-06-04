Дементьев: эпоха Фергюсона — самое выдающееся, что было в английском футболе

Известный спортивный комментатор Кирилл Дементьев, который со следующего сезона будет работать на матчах английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт, поделился мыслями об английском футболе.
«Есть ли у меня любимая команда в истории АПЛ? Понятно, что 70-е я не очень хорошо помню. Скажу так: эпоха Фергюсона – это самое выдающееся, что было в английском футболе. Когда такое долгое доминирование продолжается с разными командами, это невозможно не уважать. Хотя я ни разу не фанат «Манчестер Юнайтед». Конечно, то, что сейчас делают Клопп и Гвардиола, это восхищает.
Кто в АПЛ мог бы стать идеальным Джеймсом Бондом? Он уже не совсем из АПЛ, но Бекхэм был бы идеальным. Почему бы и нет. Он недавно играл в матче ветеранов «МЮ» и «Баварии», выглядит прекрасно, в отличной форме», — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.
- 4 июня 2019
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