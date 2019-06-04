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Малиновский: готов попробовать себя в более сильном чемпионате

Малиновский: готов попробовать себя в более сильном чемпионате
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отметил, что готов продолжить профессиональную карьеру в более сильном чемпионате.

«Сейчас мне 26 лет. Это тот возраст, когда необходимо сделать шаг вперёд и попробовать себя в более сильном чемпионате. После трёх лет, проведённых в Бельгии, я думаю, что готов к этому», — приводит слова Малиновского A Bola.

Ранее сообщалось, что Малиновский отказался переходить в московский «Спартак». Игроком интересуются клубы из Италии и Испании. Также сообщалось, что в услугах украинского хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг».

В завершившемся сезоне Руслан в общей сложности провёл 51 матч, где записал на свой счёт 16 голов и столько же результативных передач.

Малиновский не перейдёт в «Спартак»
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