Малиновский: готов попробовать себя в более сильном чемпионате
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отметил, что готов продолжить профессиональную карьеру в более сильном чемпионате.
«Сейчас мне 26 лет. Это тот возраст, когда необходимо сделать шаг вперёд и попробовать себя в более сильном чемпионате. После трёх лет, проведённых в Бельгии, я думаю, что готов к этому», — приводит слова Малиновского A Bola.
Ранее сообщалось, что Малиновский отказался переходить в московский «Спартак». Игроком интересуются клубы из Италии и Испании. Также сообщалось, что в услугах украинского хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг».
В завершившемся сезоне Руслан в общей сложности провёл 51 матч, где записал на свой счёт 16 голов и столько же результативных передач.
Малиновский не перейдёт в «Спартак»
- 4 июня 2019
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