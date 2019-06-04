В Армении выпустили марку с изображением Мхитаряна

В академии футбола Армении состоялась презентация почтовой марки с изображением армянского полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Почтовая марка, напечатанная в Канаде, будет выпущена тиражом в 40 тыс. экземпляров.

«Мы поинтересовались, существуют ли марки с изображениями всемирно известных футболистов, и оказалось, что нет почтовых марок ни с портретом Месси, ни с изображением Роналду», — сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

«Благодарен за то, что удостоен национальной почтовой марки. В обращении с сегодняшнего дня», — написал Мхитарян в своём «инстаграме».

В завершившемся сезоне 30-летний Мхитарян принял участие в 25 матчах чемпионата Англии, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.