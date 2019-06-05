Федун: расширении РПЛ до 18 клубов — экономическая глупость

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал проект расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.

Ранее идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер. Большинство клубов лиги восприняли идею положительно и, вероятно, уже 6 июня будет проведено голосование. Кроме того, в проекте регламента предусматривается следующая система обмена между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2019/20.



«Я не видел документов. Мнение о реформе – расширении лиги до 18 клубов – не поменялось. Считаю, что это экономическая глупость. „Спартак“ будет голосовать против. Нет ли каких-то документов? Пока их не видел», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».