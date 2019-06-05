Рыбаков назначен на пост генерального директора «Ростова»

Новым генеральным директором «Ростова» стал Вадим Рыбаков, ранее возглавлявший инвестиционную компанию «Южный Капитан», сообщается на официальном сайте ростовской команды.



«Вадиму Алексеевичу 47 лет, у него высшее образование и большой управленческий опыт», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



В мае 2019 года пост генерального директора «Ростова» покинул Константин Волосов. На этой должности он работал с октября 2017 года, ранее Волосов работал в клубе финансовым директором.



«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».

Генеральный директор «Ростова» покинул свой пост