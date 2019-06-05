Куман: говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее выступавший в составе «Барселоны», признался, что обсуждал с защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом его будущее. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».
«Де Лигт — отличный футболист. Ему всего 19 лет, но он уже добился больших успехов в Лиге чемпионов, где играл против лучших команд. Де Лигт большой профессионал, дальше он будет расти и развиваться. Уверен, что он станет ещё лучше. Мы говорили с Маттейсом о его будущем, но это секрет. Он должен принять лучшее решение для своего будущего вместе с семьёй и агентом», — приводит слова Кумана Mundo Deporivo.
В минувшем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 играх. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 70 млн.
- 5 июня 2019
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:54
-
18:42
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:02
-
16:42
-
16:32
-
16:25
-
16:17
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:37
-
15:27
-
15:08
-
15:02
-
14:50
-
14:49
-
14:31