Мбаппе — Неймару: знаю, как важен для тебя этот турнир. Вернёшься более сильным

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал своего партнёра по линии атаки в клубе Неймара, который в товарищеском матче за сборную Бразилии с национальной командой Катара получил разрыв связок голеностопа.

«Печальные новости для тебя, мой брат. Я знаю, насколько важен был этот турнир для тебя, но ты вернёшься ещё более сильным. Сохраняй улыбку, она всегда делала тебя сильнее», — написал Мбаппе в своём «твиттере» и опубликовал фото с бразильцем.

Фото доступно в «твиттере» Мбаппе.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Неймара и Мбаппе возникли серьёзные разногласия. Из-за этого один из футболистов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Для Неймара эта травма стала уже третьей серьёзной за последние полтора года.