Мбаппе — Неймару: знаю, как важен для тебя этот турнир. Вернёшься более сильным
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал своего партнёра по линии атаки в клубе Неймара, который в товарищеском матче за сборную Бразилии с национальной командой Катара получил разрыв связок голеностопа.
«Печальные новости для тебя, мой брат. Я знаю, насколько важен был этот турнир для тебя, но ты вернёшься ещё более сильным. Сохраняй улыбку, она всегда делала тебя сильнее», — написал Мбаппе в своём «твиттере» и опубликовал фото с бразильцем.
Фото доступно в «твиттере» Мбаппе.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Неймара и Мбаппе возникли серьёзные разногласия. Из-за этого один из футболистов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Для Неймара эта травма стала уже третьей серьёзной за последние полтора года.
Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки
- 6 июня 2019
-
21:46
-
21:38
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:16
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:14
-
18:04
-
18:04
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
17:12
-
16:57
-
16:55
-
16:41
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:52
-
15:50
Партнерский контент