«Тоттенхэм» нашёл замену для Эриксена

«Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Cmjornal.pt.



По информации источника, агент футболиста Мигел Пиньо в настоящий момент находится в Лондоне, где ему предстоит провести встречу с руководством «шпор». В лице португальца английский клуб видит замену для хавбека Кристиана Эриксена, который с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.



При этом на Фернандеша также всерьёз нацелен «Манчестер Юнайтед». Ранее им интересовались «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».



Фернандеш начинал карьеру в Италии, где в период с 2012 по 2017 год успел поиграть за «Новару», «Удинезе» и «Сампдорию», после чего перебрался в «Спортинг». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провёл 33 матча в португальской Примейре, в которых отметился 20 голами (6 – с пенальти).



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