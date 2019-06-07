«Реал» начал продавать футболки «Азара». Бельгиец взял номер Роналду

Мадридский «Реал» готовится к подписанию бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара. В официальном магазине «Реала», который располагается в аэропорту Барселоны, начали продажу футболок с фамилией игрока. Об этом сообщает Football Espana.

Интересно, что футболист взял бывший номер Криштиану Роналду — 7. В прошлом сезоне под этим номером выступал Мариано Диас.



Ранее стало известно, что клубы договорились о сумме, которую испанский клуб выплатит за футболиста. На счёт «Челси» будет переведено € 100 млн.



Азар перешёл в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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