«Арсенал» объявил об уходе семи футболистов
Лондонский «Арсенал» расстался с семью футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
В связи с истечением контрактов клуб покинули вратарь Петр Чех, защитник Коэн Брэмэлл, Стефан Лихтштайнер и Хулио Плегезуэло, полузащитники Чарли Гилмор и Аарон Рэмси, а также нападающий Дэнни Уэлбек.
37-летний Чех завершил карьеру, а 28-летний Рэмси перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента.
В завершившемся сезоне «Арсенал» финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 70 очков. Кроме того, в финале Лиги Европы «канониры» проиграли «Челси» со счётом 1:4. Таким образом, лондонский клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов-2019/20 и в следующем сезоне вновь примет участие в Лиге Европы.
«Эвертон» — фаворит в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека
- 7 июня 2019
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