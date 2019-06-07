«Арсенал» объявил об уходе семи футболистов

Лондонский «Арсенал» расстался с семью футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с истечением контрактов клуб покинули вратарь Петр Чех, защитник Коэн Брэмэлл, Стефан Лихтштайнер и Хулио Плегезуэло, полузащитники Чарли Гилмор и Аарон Рэмси, а также нападающий Дэнни Уэлбек.



37-летний Чех завершил карьеру, а 28-летний Рэмси перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне «Арсенал» финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 70 очков. Кроме того, в финале Лиги Европы «канониры» проиграли «Челси» со счётом 1:4. Таким образом, лондонский клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов-2019/20 и в следующем сезоне вновь примет участие в Лиге Европы.