Мижигурскис: бывший агент Ломовицкого набросил вранья на вентилятор

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, рассказал подробности ухода футболиста от его бывшего агента Алексея Сафонова.

«Я читал интервью Сафонова, где он рассказал свою версию взаимоотношений с футболистом Ломовицким. И мне, и Александру, честно говоря, стало не по себе от такой трактовки ситуации. Поэтому хочу расставить все точки над «i» и впредь больше не возвращаться к этой теме.

Начнём с того, что господин Сафонов по определению не может знать подробности последнего контракта Ломовицкого со «Спартаком», так как в переговорах с клубом он не участвовал и никакого общения с футболистом у него давно нет — контракт с агентством истек ещё в январе 2018 года, а подписывать новый Александр отказался. Специально акцентирую внимание на этой дате. Потому что соглашение с красно-белыми Ломовицкий продлил через 11 месяцев. Какое-то время от имени игрока и, подчеркну, по собственной инициативе переговоры со «Спартаком», а может ещё с кем-то, вел господин Бакулин. Но Ломовицкий ему такого права не давал.

Более того, сам господин Сафонов, который в интервью называет себя чуть ли не самым главным благодетелем в карьере Александра, встречался с ним два раза в жизни и столько же раз говорил по телефону! И это, представьте, за четыре года совместной работы! Легче всего списать собственные просчёты в работе на какой-то вселенский заговор, затем набросить вранья на вентилятор и отойти в сторону.

И последнее: проблемы, которые возникают у Ломовицкого он давно привык решать сам», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.