Верратти: есть завистливые люди, которые вставляют Неймару палки в колёса

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти поделился мнением о ситуации с товарищем по команде — Неймаром.



Модель Нажила Триндади обвинила бразильского футболиста в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже. Девушка подала заявление в бразильскую полицию. Позже Неймар получил травму во время товарищеского матча со сборной Катара, который прошёл 6 июня.



«Он переживает трудные времена. Тем более сейчас, когда получил травму. Я думаю о Неймаре. Те, кто не знает его лично, имеют в голове образ, который не соответствует действительности. Знаю, он щедрый парень и исключительный товарищ по команде. Он живёт ради футбола. Есть завистливые люди, которые вставляют ему палки в колёса», — приводит слова Верратти L'Equipe.

Появилась переписка Неймара и модели, обвинившей его в изнасиловании