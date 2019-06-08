Верратти: есть завистливые люди, которые вставляют Неймару палки в колёса
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти поделился мнением о ситуации с товарищем по команде — Неймаром.
Модель Нажила Триндади обвинила бразильского футболиста в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже. Девушка подала заявление в бразильскую полицию. Позже Неймар получил травму во время товарищеского матча со сборной Катара, который прошёл 6 июня.
«Он переживает трудные времена. Тем более сейчас, когда получил травму. Я думаю о Неймаре. Те, кто не знает его лично, имеют в голове образ, который не соответствует действительности. Знаю, он щедрый парень и исключительный товарищ по команде. Он живёт ради футбола. Есть завистливые люди, которые вставляют ему палки в колёса», — приводит слова Верратти L'Equipe.
Появилась переписка Неймара и модели, обвинившей его в изнасиловании
- 8 июня 2019
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