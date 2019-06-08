Мартинш: мой стиль игры не подходит «Атлетико», это очень оборонительная команда

Вингер «Монако» Желсон Мартинш заявил, что не имеет желания возвращаться в «Атлетико», с которым у него подписан контракт до лета 2023 года.
«Это был трудный год, я хотел играть, но, очевидно, получить место в составе было непросто. Мой стиль игры не соответствовал идеям Симеоне, потому что это очень оборонительная команда. Сначала я думал, что подхожу команде, потому что „Атлетико“ хорошо обороняется, а затем контратакует. Но когда я начал играть, то почувствовал трудности. Скорость — моя сильная сторона, но я должен был подолгу участвовать в обороне. Это немного разочаровывало.
Что касается моего будущего, то посмотрим, как будут развиваться события. В «Атлетико» хотят, чтобы я вернулся, но я не хочу этого. Моя игра не изменилась, мои характеристики не соответствуют тому, что требует эта команда, а Симеоне не собирается менять свои идеи ради меня. Я думаю, что лучшее решение — сменить команду", — приводит слова Мартинша Record.
В «Монако» Мартинш провёл вторую часть сезона-2018/19. Его аренда рассчитана до этого лета.
- 8 июня 2019
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