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CAS отменил дисквалификацию скандально известного агента Райолы

CAS отменил дисквалификацию скандально известного агента Райолы
Футбол / Прочие турниры 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об от отмене дисквалификации известного агента Мино Райолы, который вместе с двоюродным братом был отстранён от футбола на три месяца, говорится в сообщении Daily Mail.

Запрет должен был продолжаться до 18 августа, однако теперь Райола сможет принимать непосредственное участие в сделках на всём протяжении летнего трансферного окна. Первоначально агент был отстранён итальянской федерацией футбола. Однако затем дело попало на рассмотрение дисциплинарного комитета ФИФА, принявшего решение распространить действие санкций на весь мир.

Мино Райола является одним из самых известных футбольных агентов. Среди его клиентов значатся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «Марселя» Марио Балотелли.

Райола отстранён от футбольной деятельности на три месяца
ФИФА расширила действие дисквалификации Райолы на весь мир
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