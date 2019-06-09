Дзюба поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку

Нападающий сборной России Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0). В этой встрече форвард оформил покер.

«Всех с победой! Спасибо огромное за поддержку!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии, в активе которой 9 очков.

Россия стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: с Кипром — 0:5, с Шотландией — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.