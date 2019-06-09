Дзюба поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку

Нападающий сборной России Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0). В этой встрече форвард оформил покер.
«Всех с победой! Спасибо огромное за поддержку!» — написал Дзюба в «Инстаграме».
Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии, в активе которой 9 очков.
Россия стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: с Кипром — 0:5, с Шотландией — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 9 июня 2019
-
02:45
-
01:56
-
01:49
-
01:16
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:33
-
00:23
-
00:07
-
00:02
- 8 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:38
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:04
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42