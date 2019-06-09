Юмтити: не слышал, чтобы кто-то говорил о Гризманне в раздевалке «Барселоны»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Юмтити высказался о возможном переходе товарища по национальной команде Антуана Гризманна в каталонский клуб.



«Перейдёт ли Гризманн в „Барселону“? Отличный вопрос. Не слышал, чтобы кто-то говорил о нём в раздевалке „Барселоны“. Возможно, они делают это, когда меня там нет», — приводит слова Юмтити Goal.com.



В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста ещё минувшим летом.

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