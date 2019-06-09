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Саутгейт прокомментировал слухи об уходе с поста главного тренера сборной Англии

Саутгейт прокомментировал слухи об уходе с поста главного тренера сборной Англии
Футбол / Англия 0

Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту задали вопрос о возможном уходе с поста ради работы в одном из клубов английской Премьер-лиги.

«Оставлю ли сейчас сборную Англии ради работы в клубе? Нет, это невозможно. Единственное, о чём сейчас думаю, что следующим летом у нас будет чемпионат Европы. Мы должны продолжать работать над улучшением игры сборной, чтобы создать лучшую команду для своей страны.

Мы привезли 20 тысяч фанатов в Португалию, что является замечательным признаком взаимодействия со сборной и веры в то, что мы делаем.

Так почему мне нужно поспешно оставить возможность повлиять на футбол английской команды? Это не то, о чём я думаю», — приводит слова Саутгейта Irish Examiner.

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