Кудряшов: в игре с Сан-Марино нужно было победить себя, мотивировать тяжело

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (9:0).



«Запомнилась прежде всего поддержка болельщиков. Не ожидал, что будет полный стадион. Очень приятно, что пришло 42,5 тысячи человек. Мы ещё на разминке отметили, что здесь хорошо поддерживают. Ещё запомнилось такое в Калининграде. Саранск изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, когда приезжал сюда играть за «Ростов» и «Рубин».



Мнение, что я был недоволен по прилёте сюда, ошибочно. Я был сконцентрирован на игре. Артём может смеяться, а я должен быть серьёзным. Силы на заключительную игру остались. Мы понимаем, что встреча с Кипром — самый важный матч. Будем готовиться, и силы будут.



В Турции я забил именно такой же мяч, как вчера, вот один в один. Что касается возможного возвращения из турецкого чемпионата в российский, это сложный вопрос. Сейчас я в сборной, и мысли только о ней. Никаких переговоров не веду.



Не в моей компетенции обсуждать, нужно ли футбольным карликам вроде Сан-Марино играть с более сильными сборными. Есть власти, которые решают. Если они приняли такое решение, значит, нам нужно его принять. Мотивировать на таких соперников тяжело. Вчера нужно было победить себя, но главный тренер сказал правильные слова, и команда вышла серьёзно настроенной», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

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