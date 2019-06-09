Португалия — Нидерланды: Роналду и ван Дейк — в стартовых составах
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Нидерландов на финальный матч Лиги Наций УЕФА, который состоится сегодня, 9 июня.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай
Встреча состоится в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале Португалия добилась победы в матче со Швейцарией (3:1), Нидерланды с тем же счётом оказались сильнее сборной Англии.
Напомним, в матче за третье место Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти (0:0, пен. 6-5).
Португалия — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на финал Лиги наций УЕФА
- 9 июня 2019
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