Португалия — Нидерланды: Роналду и ван Дейк — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Нидерландов на финальный матч Лиги Наций УЕФА, который состоится сегодня, 9 июня.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду



Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай

Встреча состоится в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Португалия добилась победы в матче со Швейцарией (3:1), Нидерланды с тем же счётом оказались сильнее сборной Англии.

Напомним, в матче за третье место Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти (0:0, пен. 6-5).