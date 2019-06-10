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«Спартак» огласил цены на абонементы на сезон-2019/20

«Спартак» огласил цены на абонементы на сезон-2019/20
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном сайте огласил цены на абонементы на предстоящий сезон-2019/20.

Самый дешёвый абонемент будет стоить 7 тыс. рублей — столько будут стоить сезонные билеты на трибуны B и D для болельщиков, владевших абонементом на прошлый сезон. Новым обладателям придётся заплатить 7 800 рублей.

Наибольшая цена предусмотрена на трибуну A для абонементов категории Platinum Center, владельцам которых будут предоставлены ресторанное питание и право заезда на прилегающую территорию. За такой сезонный билет придётся заплатить минимум 200 900 рублей, максимум — 217 тыс.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков и на 15 очков отстав от триумфатора первенства в лице «Зенита».

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