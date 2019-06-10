Мусаев: можем потерять Газинского на срок до шести месяцев, ожидаем ещё усиления

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил сроки восстановления полузащитника Юрия Газинского, а также рассказал об изменениях в клубе.



«Мы можем потерять Газинского на срок до шести месяцев. Поэтому следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем ещё усиления в середину поля.



Будут изменения и в тренерском штабе: Олег Фоменко переходит в «Краснодар-2», который очень важен для клубной структуры. Место Фоменко займёт Сергей Матвеев, работавший со сборной России 1999 года», — приводит слова Мусаева Sports.ru.



«Краснодар» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков и уступив «Локомотиву» по дополнительным показателям. Триумфатором первенства стал «Зенит» (64).

«Краснодар» начнёт сезон с новой полузащитой. Мусаеву будет очень сложно Вся основная тройка на центральной оси будет другой.