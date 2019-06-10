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Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Футбол / РПЛ 0

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».

«Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал», — приводит слова отца Дзагоева «Комсомольская правда».

Напомним, контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом, поэтому хавбек может перейти в другой клуб на правах свободного агента. В данный момент хавбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.

28-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне в 7 матчах Российской Премьер-Лиги на счету полузащитника одна результативная передача. В составе ЦСКА Дзагоев трижды становился чемпионом России и по четыре раза — обладателем Кубка и Суперкубка России.

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