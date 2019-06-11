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Чалов подорожал за год больше всех в Российской Премьер-лиге

Чалов подорожал за год больше всех в Российской Премьер-лиге
Футбол / РПЛ 0

Аналитики transfermarkt.ru обновили рыночную стоимость футболистов РПЛ. Наибольшего прогресса добился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов — его цена по сравнению с предыдущим обновлением была повышена с € 10 млн до € 16 млн.

За год, с июня 2018-го, «армеец» подорожал на 14 миллионов суммарно. Полностью обновленные данные по чемпионату России ТМ представит 14 июня.

Напомним, в 30 матчах Российской Премьер-лиги сезоне-2018/19 21-летний нападающий забил 15 мячей. Сам футболист такую высокую результативность объясняет везением и стечением обстоятельств.

До обновления данных самым дорогостоящим футболистом чемпионата России является защитник ЦСКА Марио Фернандес — его аналитики transfermarkt.ru оценили в € 26 млн.

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