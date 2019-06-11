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Зидан убедил руководство «Реала», что надо купить Погба, а не Эриксена

Зидан убедил руководство «Реала», что надо купить Погба, а не Эриксена
Футбол / Англия 0

Мадридский «Реал» намерен сконцентрироваться на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca.

Главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану удалось убедить руководство клуба в целесообразности покупки 26-летнего футболиста. Ранее боссы «Реала» были против перехода француза и настаивали на кандидатуре Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».

Теперь же Зидан получил полную поддержку от клуба. В летнее трансферное окно «Реал» сделает всё, чтобы заполучить Погба, за которого «Манчестер Юнайтед» намерен выручить не менее € 150 млн. «Сливочных» смущает такой ценник, и они попытаются договориться о меньшей сумме.

Сам футболист хочет перебраться в мадридский клуб, но для этого ему придётся пойти на понижение зарплаты. Ожидается, что «Реал» предложит Погба контракт на шесть лет.

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