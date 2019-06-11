Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Медведев: есть сложности из-за концерта Rammstein перед матчем с «Краснодаром»

Медведев: есть сложности из-за концерта Rammstein перед матчем с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что концерт группы Rammstein в Санкт-Петербурге, запланированный на 2 августа, может создать сложности для организации матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром», который состоится 4 августа.

«Концерт группы Rammstein на нашем стадионе по срокам близок к матчу чемпионата России. Мы сейчас испытываем трудности из-за этого, стараемся как-то развести эти мероприятия», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

В завершившемся сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Медведев: в «Зените» помнят о Риксене и любят его
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент