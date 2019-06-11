Медведев: есть сложности из-за концерта Rammstein перед матчем с «Краснодаром»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что концерт группы Rammstein в Санкт-Петербурге, запланированный на 2 августа, может создать сложности для организации матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром», который состоится 4 августа.
«Концерт группы Rammstein на нашем стадионе по срокам близок к матчу чемпионата России. Мы сейчас испытываем трудности из-за этого, стараемся как-то развести эти мероприятия», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
В завершившемся сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Медведев: в «Зените» помнят о Риксене и любят его
- 11 июня 2019
-
20:13
-
19:51
-
19:46
-
19:27
-
19:26
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:19
-
18:14
-
17:53
-
17:45
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:09
-
15:47
-
15:37
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:17
-
15:09
-
14:50
-
14:29
-
14:14
Партнерский контент