Игнатьев — Мамаеву: тебя не хватает, братец

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поддержал партнёра по команде Павла Мамаева, который получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в «сториз» своего «инстраграма».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В минувшем сезоне Игнатьев сыграл за первую команду «Краснодара» 29 матчей. В активе 20-летнего нападающего 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

