Аршавин: игроки сборной России на усталости принимали не всегда верные решения

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).
«Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости принимали не всегда верные решения», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.
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