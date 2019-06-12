Аршавин: игроки сборной России на усталости принимали не всегда верные решения

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).

«Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости принимали не всегда верные решения», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.

В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.