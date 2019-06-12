Тренер Азербайджана: у Словакии один Лоботка стоит 25 млн. Наша команда дешевле

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии (1:5).
«Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счёт. Футбол — игра ситуаций. Любое решение может привести к другому результату. Если бы сделали 2:3, то всё могло получиться иначе.
Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оценивается дешевле него. Не сказал бы, что всё так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно.
Это шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат. Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться тем, что их футболисты играют в сильных клубах», — приводит слова Юрчевича Azerisport.
Сборная Словакии набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Е. Национальная команда Азербайджана (0) — на последнем, 5-м месте. Сборная Венгрии (6) занимает 2-е место, Хорватия (6) — на 3-м месте, Уэльс (3) — на 4-й строчке.
- 12 июня 2019
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