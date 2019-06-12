Месси подшутил над Агуэро, опубликовав с ним фото, когда тот спал

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фото с партнёром по линии атаки в национальной команде Серхио Агуэро.
Снимок 31-летний нападающий сделал в отеле, где располагаются бело-голубые. На фото Месси пьёт мате, а Агуэро спит. Кадр капитан аргентинцев подписал словами: «Пьём мате с соседом по номеру Серхио Агуэро».
Фото доступно в "инстаграме" Лионеля Месси.
Сборная Аргентины готовится к Кубку Америки, который с 14 июня по 7 июля пройдёт в Бразилии. На групповом этапе соперниками команды Лионеля Скалони будут национальные команды Колумбии, Парагвая и Катара. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы и две из трёх команд, которые займут третьи места в своих квартетах. Действующим чемпионом континента является сборная Чили.
- 12 июня 2019
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