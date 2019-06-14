«Ювентус» договорился с «Челси» по Сарри

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить туринский «Ювентус». Два клубы достигли принципиальной договорённости о переходе 60-летнего специалиста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Ювентус» обязался заплатить «Челси» компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определённых целей. Сейчас спортивный директор туринцев Фабио Паратичи согласовывает последние детали сделки с директором лондонского клуба Мариной Грановской.

Ожидается, что Сарри официально покинет «Челси» уже сегодня, 14 июня. После этого итальянский специалист сможет подписать контракт с «Ювентусом».

Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года. Под его руководством столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка лиги и выиграла Лигу Европы.