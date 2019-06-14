«Ювентус» договорился с «Челси» по Сарри

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить туринский «Ювентус». Два клубы достигли принципиальной договорённости о переходе 60-летнего специалиста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Ювентус» обязался заплатить «Челси» компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определённых целей. Сейчас спортивный директор туринцев Фабио Паратичи согласовывает последние детали сделки с директором лондонского клуба Мариной Грановской.
Ожидается, что Сарри официально покинет «Челси» уже сегодня, 14 июня. После этого итальянский специалист сможет подписать контракт с «Ювентусом».
Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года. Под его руководством столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка лиги и выиграла Лигу Европы.
- 14 июня 2019
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28
-
00:16
- 13 июня 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:30
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:27
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:42
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:47
-
18:46
-
18:33