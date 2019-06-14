Головин – о годе после ЧМ: теперь на некоторые матчи ФНЛ ходит 20 тысяч зрителей

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вспомнил домашний чемпионат мира, прокомментировал изменения в российском футболе спустя год после проведения турнира и подвёл итоги сезона-2018/19.



«Конечно, сейчас, по прошествии года, чемпионат мира и в частности первая игра с Саудовской Аравией вспоминается как яркое и позитивное событие. Хотя изначально в нас верили немногие. Однако мы спокойно готовились и настраивались на серьёзную борьбу.



Хорошо, что тогда получилось одержать уверенную победу в первой же игре, это помогло в дальнейшем. Очень важно, что благодаря чемпионату мира в стране появились современные, комфортные стадионы. Посмотрите, сейчас даже на некоторые матчи ФНЛ приходит по 20 тысяч зрителей. Теперь главное — правильно использовать эту инфраструктуру.



Как оцениваю сезон для сборной и для себя лично? Четвертьфинал мирового первенства — хороший результат для сборной России, хотя в ходе турнира уже понимали, что можно рассчитывать и на большее. Но это всё история, сейчас нужно смотреть вперёд и не жить прошлым. Перед нами стоят уже новые задачи.



Что касается моего выступления в «Монако», то, как уже говорил, сезон получился непростым. Переезд в новую страну, адаптация, борьба за место в Лиге 1 до последнего тура. Но из этой ситуации мы тоже вынесем полезный опыт и в новом сезоне будем сильнее», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Головин подвёл итоги первого сезона во Франции