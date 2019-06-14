Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: € 15 млн за Зе – неплохая сумма для РПЛ, «Спартаку» надо его отпустить

Мостовой: € 15 млн за Зе – неплохая сумма для РПЛ, «Спартаку» надо его отпустить
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал интерес со стороны других клубов к нападающему Зе Луишу. По его словам, москвичам стоит отпустить футболиста за € 15 млн.

«Если «Спартаку» предлагают за Зе Луиша 15 миллионов евро, то им стоит отпустить Зе. На фоне европейских клубов это неплохая сумма для нашего чемпионата. Во-первых, красно-белые получат хорошие деньги. Во-вторых, можно найти ему на замену хорошего футболиста. Проблема не в цене, проблема в том, чтобы найти игрока.

Опыт европейских команд в этом и заключается. Тот же «Порту», где игроки выступают год или два, затем продаёт их и зарабатывают 100 миллионов, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

«Галатасарай» готов продать Дианя, чтобы выкупить Зе Луиша у «Спартака»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент