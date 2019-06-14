Мостовой: € 15 млн за Зе – неплохая сумма для РПЛ, «Спартаку» надо его отпустить
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал интерес со стороны других клубов к нападающему Зе Луишу. По его словам, москвичам стоит отпустить футболиста за € 15 млн.
«Если «Спартаку» предлагают за Зе Луиша 15 миллионов евро, то им стоит отпустить Зе. На фоне европейских клубов это неплохая сумма для нашего чемпионата. Во-первых, красно-белые получат хорошие деньги. Во-вторых, можно найти ему на замену хорошего футболиста. Проблема не в цене, проблема в том, чтобы найти игрока.
Опыт европейских команд в этом и заключается. Тот же «Порту», где игроки выступают год или два, затем продаёт их и зарабатывают 100 миллионов, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
«Галатасарай» готов продать Дианя, чтобы выкупить Зе Луиша у «Спартака»
- 14 июня 2019
-
15:03
-
14:42
-
14:38
-
14:14
-
14:14
-
13:59
-
13:45
-
13:41
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:57
-
12:39
-
12:12
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:26
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:07
-
08:54
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07
Партнерский контент