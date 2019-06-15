Источник: Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси

Сборная Беларуси в ближайшее время определится с новым главным тренером.

Ранее белорусская федерация футбола и наставник национальной команды Игорь Криушенко приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

Как сообщает by.tribuna.com, возглавить команду отказались главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и бывший наставник БАТЭ Александр Ермакович. Самым вероятным вариантом назван Михаил Маркель, возглавляющий молодёжную сборную страны.

Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством сборная Белоруссии заняла первое место в группе 2 лиги D Лиги наций и завоевала место в лиге C. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Белоруссии потерпела четыре поражения в четырёх встречах.