Источник: Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси
Сборная Беларуси в ближайшее время определится с новым главным тренером.
Ранее белорусская федерация футбола и наставник национальной команды Игорь Криушенко приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.
Как сообщает by.tribuna.com, возглавить команду отказались главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и бывший наставник БАТЭ Александр Ермакович. Самым вероятным вариантом назван Михаил Маркель, возглавляющий молодёжную сборную страны.
Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством сборная Белоруссии заняла первое место в группе 2 лиги D Лиги наций и завоевала место в лиге C. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Белоруссии потерпела четыре поражения в четырёх встречах.
Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси
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