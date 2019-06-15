«Бенфика» близка к покупке нападающего «Реала»

Лиссабонская «Бенфика» ведёт переговоры с мадридским «Реалом» по переходу нападающего Рауля Де Томаса, выступавшего в прошедшем сезоне Примеры за «Райо Вальекано» на правах аренды. По предварительной информации сумма трансфера составит около € 20 млн.



24 летний Рауль Де Томас является воспитанником мадридского клуба. Дебютировал за основную команду 29 октября 2014 года в поединке Кубка Испании против «Колнельи», заменив во втором тайме Карима Бензема. Перешёл в «Кордову» на правах аренды летом 2015 года. Сезон-2016/17 провёл в «Вальядолиде», где тоже выступал на правах аренды и забил 14 мячей в 36 матчах. С лета 2017 года по условиям арендного соглашения защищает цвета мадридского «Райо Вальекано». В 60 матчах за столичную команду Де Томас забил 37 мячей. По итогам сезона-2018/19 «Райо Вальекано» вылетел из высшего дивизиона Испании в Сегунду.

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании впервые за 22 года